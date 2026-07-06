Moreno ultima la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, que tendrá tres vicepresidencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ultima la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, que contará con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos del PP además de la ya recogida en el acuerdo con Vox para Manuel Gavira con las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Un día después de firmar el pacto de legislatura con Vox, Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo contaría "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única".

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Tras tomar oficialmente posesión este domingo, Moreno ya trabaja con la idea de un gabinete con tres vicepresidencias, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Su idea inicial es terminar en unos días la configuración del nuevo Ejecutivo, de forma que pueda celebrar su primera reunión a finales de esta misma semana, previsiblemente el próximo viernes.

Una de las principales tareas es definir la estructura del Ejecutivo y la distribución de competencias entre consejerías, ya que por ejemplo la Vicepresidencia que ostentará Gavira asume las competencias de Turismo, Justicia y Administración Local, actualmente en dos departamentos distintos, a las que deberá sumar también las relativas a Desregulación.

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Moreno también deberá buscar encaje a la Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico que prometió crear en el primer día de la campaña electoral del 17M, aunque tras el pacto con Vox probablemente no se creará como departamento independiente sino vinculado a alguna de las consejerías ya existentes.

REPULLO, POSIBLE ENTRADA EN EL EJECUTIVO

Uno de los nombres que más suena para entrar como 'cara nueva' en el Gobierno de Moreno es el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que ha participado directamente en las negociaciones con Vox para desbloquear la investidura y que ya cuenta con experiencia en la Junta porque fue delegado del Gobierno en la provincia de Córdoba en el primer mandato de Moreno.

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Preguntado en una entrevista en Canal Sur Radio por si se ve como vicepresidente en el futuro Ejecutivo, el propio Repullo se ha limitado a hacer un símil futbolístico con la selección española en el Mundial. "A veces nos toca jugar a uno y otras a otros, esto es un equipo, cuando juega España no salen todos los de la selección, salen 11", ha comentado.

Tras dejar claro que está "orgulloso" de ser secretario general del PP-A, Repullo ha añadido que "las individualidades sirven para poco y el presidente Moreno va a hacer el mejor equipo posible para que los andaluces puedan seguir disfrutando de un gobierno que mira por su futuro".

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La Vicepresidencia en manos de Vox deja en el aire la continuidad en el Ejecutivo de los actuales de consejeros de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ya que Gavira asume la mayor parte de sus competencias.

Sólo dos consejeras permanecen en el Gobierno andaluz desde el primer gabinete de Moreno en 2019, en coalición con Ciudadanos (Cs) y con el apoyo parlamentario de Vox, las titulares de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

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CAMBIOS EN EL PARLAMENTO

También están pendientes los cambios en la Mesa del Parlamento derivados del pacto PP-Vox. La popular Ana Mestre deberá ceder su puesto como vicepresidenta primera a un miembro de Vox, que ya cuenta en este órgano con la presencia de la diputada Beatriz Sánchez Agustino con voz pero sin voto. Además los populares cederán a uno de los cinco senadores a que tienen derecho en representación del Parlamento andaluz a los de Santiago Abascal, que contarán con dos representantes por esta vía en la Cámara Alta.

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Este lunes se ha podido ver conversando al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, con Ana Mestre tras el acto institucional celebrado en el Parlamento con motivo del 141 aniversario de Blas Infante, padre de la patria andaluza, lo que ha disparado las especulaciones sobre la próxima responsabilidad que pueda ocupar la parlamentaria del PP por Cádiz.

Este miércoles se ha convocado a las 11.00 horas una reunión telemática de la Mesa del Parlamento en la que podría abordarse la convocatoria de un Pleno que apruebe los cambios en el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, así como la designación de los senadores en representación de la comunidad, de los que, tras el pacto PP-Vox, cuatro corresponderán a los populares, tres al PSOE-A y dos a Vox.

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