Manuel Díaz 'El Cordobés', impactado por los terremotos de Venezuela: "El hotel en el que me quedé se ha caído entero"

Después de unos días especialmente complicados marcados por la preocupación de la situación en la que se encuentra el país natal de Virginia Troconis, Venezuela, tras los graves terremotos del pasado 24 de junio que han dejado zonas arrasadas, más de 3.300 muertos y miles de personas todavía desaparecidas, llegando incluso a cancelar la fiesta del 58 cumpleaños del torero porque en estos momentos no hay nada que celebrar, Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer han reparecido en el concierto de Juan Luis Guerra en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla junto a la hija que el diestro tiene con Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz.

"Es uno de mis cantantes preferidos, un regalo que Virginia me quería hacer un poco por cumpleaños aunque no lo hemos celebrado mucho porque hemos estado un poquito tristes con el tema de Venezuela la verdad" ha expresado el cordobés ante las cámaras, revelando que a pesar de que su familia política "gracias a Dios está bien, lo están pasando muy mal y ha sido muy triste el tema. A ver si las cosas se van arreglando poco a poco".

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"Virginia está triste porque la verdad que es mucha impotencia. Yo creo que Venezuela es un país fantástico, yo lo conozco bien, la gente de Venezuela son personas extraordinarias y el cariño que siempre me han demostrado a mí... Y me siento como que soy de allí, ¿no? Es que así lo siento y la verdad que es muy triste lo que se ha vivido, lo que se está viviendo y ha sido una tragedia muy, muy... Más de lo que nos imaginamos" ha afirmado muy emocionado.

Como ha desvelado, "yo conozco bien La Guaira -una de las zonas más castigadas por los seísmos- porque siempre que llegamos a la zona del aeropuerto, me he quedado en un hotel a dormir que el hotel se ha caído entero, en ese hotel me quedé yo con mi hijo hace unos años cuando fuimos a Venezuela y me acuerdo perfectamente del hotel, ese hotel ha desaparecido, entonces claro, el impacto".

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"Sé como está aquello y sé la situación de muchas familias y lo duro que va a ser, entonces lo único que podemos hacer es intentar ayudar desde aquí todo lo que podamos y colaborar con ellos" se ha lamentado, pidiendo "a todos los gobiernos del mundo que miren un poquito para esas tierras. Y sobre todo los niños, ¿no? va a haber muchos niños que lo van a pasar mal, mucha gente mayor, que más médicos sobre todo, porque es lo que más hace falta, ¿no? Cosas médicas, ahora mismo hay un desabastecimiento muy grande de temas médicos".

"Ha sido muy fuerte el impacto y todavía no sabemos a lo que nos va a deparar, ¿no? Tenemos una ligera idea, pero esto va a ser muy fuerte. Entonces, bueno... Estamos en una agonía, pero la vida... tenemos que intentar, por nuestros hijos y por nuestra familia, tirar para adelante, ¿no? No queda otra" ha admitido emocionado, sin ocultar lo mal que lo están pasando Virginia y él.

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No es el único revés que han sufrido en los últimos días, ya que un grave incendio asola la zona en la que residen en Sevilla, Guillena. Por suerte, como nos ha contado, "ha estado al lado de la casa de mi madre, que ha tenido la luz cortada incluso, pero no hay que lamentar ninguna pérdida humana, que lo que sea material se repondrá todo el día". "Tenemos que apoyarnos. Yo creo que la gente vivimos pensando que somos inmortales y aquí estamos de paso, estamos de prestados. Y lo que hay que procurar cada día es ser mejor persona y pensar que hay muchas personas que nos necesitan. Tenemos la suerte de nacer donde hemos nacido y de comer todos los días caliente, que ya no es poco" ha reflexionado, consciente de que somos unos afortunados al lado de los venezolanos.

Hablando de su madre, que recientemente ha atravesado un problema de salud, Manuel ha revelado que se encuentra "bien. Es una campeona, una guerrera. Ella está peleando, luchando, con mucho cariño. Nos da ánimos a todos. O sea, ella está con su cabeza fuerte y demostrando una vez más que es una gran líder. Sobre todo, yo cada vez la admiro más, ¿no? Y ahora me está dando una lección de vida que siempre la llevaré dentro".

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