Macron se convierte en el primer dirigente occidental en visitar la Siria de Al Shara

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado este lunes a Damasco en visita oficial y se convierte así en el primer presidente occidental que viaja a Siria después de la toma del poder por parte de Ahmed al Shara, líder de las milicias yihadistas que derrocaron en diciembre de 2024 al presidente Bashar al Assad.

Macron ha sido recibido a pie de pista en el Aeropuerto Internacional de Damasco por el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hasán al Shaibani.

El mandatario francés se reunirá con Ahmed al Shara durante el viaje, según un comunicado oficial sirio recogido por la agencia de noticias oficial siria, SANA.

Macron y su delegación, en la que habrá empresarios franceses, abordarán con las autoridades sirias la forma de reforzar las relaciones bilaterales y abordarán la situación regional e internacional, según el comunicado. También abordarán las "oportunidades para profundizar la cooperación en varios ámbitos en el marco del diálogo político entre los dos países".

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Al Shara ya visitó Francia el año pasado a invitación de Macron y fue recibido en el Palacio del Elíseo. Ambas partes destacaron entonces la necesidad de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Siria, la reconstrucción del país y la colaboración en áreas de interés mutuo.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, fue el primer jefe de Estado en visitar Siria tras la toma del poder por parte de Al Shara, que encabezaba una coalición de milicias, la mayoría de ideología yihadista. También han estado recientemente en suelo sirio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en enero de 2026, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en enero de 2026.

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