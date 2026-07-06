Lesión de Nuno condicionó juego de Portugal, eliminada pese a Diogo Costa

Arlington (EE.UU.), 6 jul (EFE).- La lesión de Nuno Mendes, en los primeros minutos del segundo tiempo, fue un golpe anímico y condicionó el juego de Portugal, al que en muchos momentos sostuvo la gran actuación del meta Diogo Costa y la solidez de Ruben Dias, en el partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el AT&T de Arlington.

Así jugó Portugal:

Diogo Costa (8): Mantuvo a su equipo a flote en el primer tiempo, con intervenciones de mérito a disparos de Oyarzabal, Lamine y, sobre todo, Baena, al que le sacó un disparo pegado al poste (m.16), mantuvo la solidez tras el descanso y no pudo evitar el gol de Merino.

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Joao Cancelo (4): Sufrió con Baena en la primera mitad y apenas se prodigó en ataque. Fue sustituido por Diogo Dalot en le minuto 71.

Ruben Días (8): Seguro por alto y bien posicionado en todo momento. Rápido y contundente para hacer las ayudas.

Renato Veiga(5): Tuvo algún problema en la salida de balón, aunque respondió en defensa.

Nuno Mendes (7): En el duelo ante Lamine, el choque más esperado del partido, anuló a Lamine en el primer tiempo y su subidas al ataque crearon peligro...en ambas porterías porque fue la única forma de cogerle la espalda. Un disparo suyo, ligeramente tocado por Pedro Porro, fue rechazado por el larguero (m.41), pero el partido acabó para él en el minuto 52, cuando en un esprnt para cortar una internada de Lamine se rompió. Fue sustituido por Nelson Semedo.

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Joao Neves (6): Bien en la ayuda, fue el pulmón portugués, ocupando mucho espacio.

Vitinha (6): Portugal se movió al ritmo que marcó Vitinha, mientras le aguantó el físico. Más gris en el segundo tiempo fue sustituido por Bernardo Silva en el minuto 83.

Pedro Neto (5): Intermitente, no acabó de conectar con Cancelo por la banda derecha en el primer tiempo pero tuvo más presencia tras el descanso, cuando pudo desbordar a la contra. Fue sustituido

Bruno Fernandes (5): Le costó a Portugal encontrar a Bruno Fernandes en todo el primer tiempo, pero como con Pedro Neto, tuvo mucha más presencia en la segunda mitad, en la que llegó con peligro y dsparó en una ocasión al lateral de la red.

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Joao Felix (6): La sorpresa en la alineación de Roberto Martínez. Portugal aprovechó su movilidad, ayudó en defensa y de un remate suyo, rechazado por Unai, vino la mejor ocasión de Ronaldo. Brilló menos en el segundo tiempo y fue sustituido por Rafael Lead

Cristiano Ronaldo (4): Ya no es el jugador omnipresente de antaño, al contrario, sus apariciones son contadas, pero sigue creando peligro cuando le llega el balón al área. Con una volea, tras un remate de Joao (m.37) recordó que aún tiene el instinto afilado y, en el segundo a punto estuvo de cazar un pase de cabeza de Laporte a Unai, en el minuto 88.

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Nelson Semedo (5): Entró en el minuto 56 en sustitución de Nuno Mendes, que se marchó lesionado. Cumplió, pero no intimidó como Nuno Mendes

Diogo Dalot (4) Entró por Joao Cancelo, en el minuto 71 y no estuvo afortunado

Rafael Leao (4) Entró en el minuto 71 por Joao Felix y salvo una carrera por la banda, no intimidó como se esperaba,

Bernardo Silva (6): Entró en el minuto 83 por Vitinha y fue amonestado en el minuto 89, por una dura entrada a Mikel Merino y un remate suyo de cabeza fue lo que más se acercó al empate Portugal

Francisco Conceicao (-) Entró en el minuto 83 por Pedro Neto pero su concurso no tuvo impacto.

Óscar González