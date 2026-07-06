Ordenan arresto por cinco días a ministro de Trabajo colombiano por desacato de tutela

Bogotá, 6 jul (EFE).- El ministro de Trabajo colombiano, Antonio Sanguino, fue sancionado con un arresto de cinco días por un juzgado de Bogotá al no acatar un fallo de tutela (recurso de amparo) que le ordenaba dar información sobre las actuaciones del ministerio ante las denuncias de acoso laboral y sexual en el sistema de medios públicos RTVC.

El derecho de petición fue radicado el 24 de marzo por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña, y el fallo de tutela que amparó ese derecho, emitido el 20 de mayo, le dio a Sanguino un plazo de 48 horas para responder un cuestionario de 12 preguntas sobre el trabajo que hizo el Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en la entidad estatal.

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Ante el silencio de Sanguino, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó un arresto de cinco días que deberá cumplir en una cárcel de la Policía y tendrá que pagar una multa de tres salarios mínimos mensuales (alrededor de 1.500 dólares).

La orden emitida por el juez Víctor Hugo González también fue remitida a la Policía para "que proceda a la captura" del sancionado y cumpla con el arresto impuesto.

En abril de este año, el Ministerio de Trabajo recibió denuncias de supuesto acoso sexual y laboral en RTVC que apuntaban al gerente del medio de comunicación, Hollman Morris, a quien hace ocho años denunció públicamente Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, del presidente colombiano, Gustavo Petro.

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Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que más de 40 mujeres periodistas citaron en una carta pública como ejemplo de posibles escenarios de revictimización.

En 2024, la entonces directora de Señal Colombia, uno de los canales de RTVC, Silvana Orlandelli, dijo ser víctima de acoso por parte de Morris, quien en esa época era subgerente de ese medio de comunicación.

Este último caso en RTVC, sumado a otras denuncias de acoso en los medios colombianos Caracol Televisión y RCN, derivó en inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo como parte de una estrategia definida como ‘Inspección para el cambio’.

En la visita realizada la primera semana de abril identificaron algunos "riesgos ergonómicos y laborales" relacionados con el uso de equipos de cómputo y lugares de trabajo, los cuales iban a analizar "para emitir recomendaciones de mejora". EFE