La prensa belga habla de "Balogun Gate" y "aroma a partido extraño" antes del EEUU-Bélgica

Bruselas, 6 jul (EFE).- La prensa belga habla este lunes de "Balogun Gate", de "aroma a partido extraño" y de cómo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha quitado la máscara, tras la decisión del máximo organismo del fútbol de suspender la expulsión al delantero estadounidense Florian Balogun para el partido contra Bélgica en los octavos del Mundial.

La información del diario The New York Times sobre la decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja que Balogun vio contra Bosnia y Herzegovina en el partido de dieciseisavos de final tras una llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, a Infantino, abre hoy las portadas de la prensa belga.

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"Desde sus inicios, la FIFA ha afirmado vender imparcialidad. Al levantar la suspensión del máximo goleador de la selección estadounidense en vísperas del partido de octavos de final contra Bélgica, esta institución, no tan venerable, acaba de poner su imparcialidad en venta", escribe Frédéric Larsimont en el diario Le Soir.

El periodista, que titula su artículo "Balogun, Trump y la FIFA: el aroma de un partido extraño", señala que "el beneficiario no es un sustituto de Nueva Zelanda, Curazao ni Cabo Verde. Es el máximo goleador estadounidense en este Mundial. La principal arma ofensiva del país anfitrión".

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"He oído que FIFA rima con mafia. Yo no iría tan lejos. Pero la verdad es que FIFA ya no rima con casi nada. La connivencia (si no otra cosa) entre el presidente de esta organización mundial (que acaba de perder toda credibilidad ante los verdaderos aficionados al fútbol) y el inquilino de la Casa Blanca… ha llegado al colmo del absurdo, incluso de la vergüenza, comenta Vicente Langendries en la radiotelevisión pública francófona RTBF.

El comentarista vaticina que "el mundo del deporte (excepto Estados Unidos), y el fútbol en particular, se unirá hoy en apoyo a los Diablos Rojos. Así, el juego sucio y repugnante no será recompensado. El anhelo de la nación estadounidense de ver a su fútbol dominar el mundo será aplastado por los Diablos Rojos".

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Y termina con un "¡Hagamos grande a Bélgica de nuevo!", parafraseando el lema MAGA de Trump "Make America Great Again".

En el periódico flamenco De Staandard, Barst Lagae, afirma que "justo antes de un partido crucial para Bélgica y Estados Unidos, la FIFA e Infantino se desenmascaran", por una decisión que llegó "de forma totalmente inesperada".

La Federación Belga de Fútbol está estudiando si emprender "acciones legales adicionales", informa el periódico, antes de un partido de octavos de final cuyo vencedor se enfrentará en cuartos al ganador de la eliminatoria entre España y Portuga, que se juega hoy.

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