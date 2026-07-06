Turquía emite una moneda conmemorativa con motivo de la cumbre de la OTAN que acoge Ankara

Ankara, 6 jul (EFE).- Turquía ha emitido una moneda conmemorativa especial de cinco liras (10 céntimos de euro) para celebrar la 36 cumbre de líderes de la OTAN, que se celebrará esta semana en Ankara, informó este lunes la agencia de noticias oficial Anadolu.

De la moneda -acuñada por la Dirección General de la Casa de la Moneda e Imprenta de Sellos- serán emitidas en una primera fase 100.000 unidades, aunque se espera que la producción total alcance medio millón.

La emisión de esta moneda conmemorativa forma parte de una campaña del Gobierno turco que utiliza la cumbre de la OTAN de los días 7 y 8 de julio para presentar Ankara y al país de la mejor manera posible.

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En los días previos a la cumbre, que se celebra este martes y miércoles, el Gobierno del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan ha acondicionado una base aérea militar para recibir a los mandatarios extranjeros.

Además, fueron repintadas las fachadas de los edificios situados a lo largo de la ruta oficial entre ese aeropuerto y el centro de la ciudad, y fueron renovadas las zonas ajardinadas de Ankara como parte de un esfuerzo más amplio para embellecer la capital.

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Al mismo tiempo, fueron detenidos más de 200 activistas contrarios a la OTAN y decenas de periodistas críticos con el Gobierno no recibieron la acreditación de prensa para informar de la cumbre. EFE