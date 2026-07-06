Ataques rusos matan a 5 personas en Járkov y Jersón

Kiev, 6 jul (EFE).- Ataques rusos mataron en las últimas horas a tres personas en Járkov y a otras dos en Jersón, dos de las regiones ucranianas ocupadas parcialmente por Rusia que están sometidas a constantes ataques con drones, artillería y en ocasiones misiles.

Según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de Járkov, Oleg Siniégubov, dos hombres de 35 y 42 años murieron en la localidad de Bogódujiv y un joven de 19 perdió la vida en la ciudad de Izium debido a los ataques rusos.

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En Jersón, los dos fallecidos son dos hombres que perdieron la vida en la capital regional homónima al atacar las fuerzas rusas un vehículo en el centro de la ciudad.

Durante esta madrugada Rusia ha atacado además de forma masiva Kiev con misiles y drones. Al menos once personas han muerto como consecuencia del ataque ruso contra la capital. EFE