AI hace un llamamiento urgente para salvar la vida del médico gazatí preso Abu Safiya

Redacción internacional, 6 jul (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes la "libertad inmediata" del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, detenido por Israel desde diciembre de 2024, porque su vida corre peligro "inminente", como consecuencia de las torturas que ha sufrido bajo custodia israelí.

En un comunicado, la organización internacional señaló que "está aumentando la preocupación" por el médico palestino, ante "los detalles que van saliendo a la luz sobre el deterioro de sus condiciones de detención, que son verdaderamente espeluznantes".

"Es inconcebible que un pediatra, que ha dedicado su vida a salvar a otras personas, esté siendo sometido a torturas y otros malos tratos —incluidos graves abusos físicos y psicológicos y un aislamiento prolongado— mientras permanece detenido sin justificación alguna", declaró Erika Guevara Rosas, directora principal de Investigación, Defensa, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional.

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"Nos alarman profundamente los informes de su abogado", añadió Guevara, en referencia al relato del abogado de Abu Safiya, Naser Odeh, que logró visitarlo el pasado 2 de julio en el centro de interrogatorios subterráneos de Rakefet, dentro de la prisión de Nitzan (centro de Israel).

"Esta es la última vez que me ves... Me trajeron aquí para matarme. No me veo sobreviviendo. Esto es el final", habría dicho el propio Abu Safiya a su abogado, según el testimonio recogido por AI.

Odeh relató que el detenido llegó al encuentro esposado de pies y manos, custodiado por guardias encapuchados y con heridas recientes en la cabeza, los ojos, las orejas y el cuello, hasta el punto de que le costó reconocerlo.

Durante la reunión, según el abogado, Abu Safiya tuvo dificultades para respirar y hablar, mostró gran debilidad y estuvo varias veces a punto de perder el conocimiento.

"Las autoridades israelíes deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional al doctor Hussam Abu Safiya. Hasta que sea puesto en libertad, el servicio penitenciario israelí debe garantizar que esté plenamente protegido contra los abusos y que reciba una atención médica adecuada", pidió la representante de Amnistía Internacional.

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Asimismo solicitó que "se le permita el acceso inmediato a observadores independientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que también debe concederse acceso a todos los demás detenidos palestinos".

"El testimonio del abogado debe servir como una llamada de atención urgente para los Estados de todo el mundo, en particular para los aliados de Israel", añadió Guevara Rosas, que subrayó que el doctor Hussam Abu Safiya fue detenido "arbitrariamente" y lleva más de 18 meses detenido "sin cargos ni juicio".

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"El silencio del mundo hoy podría significar la pérdida de una vida humana inocente. El tiempo se agota, e instamos a la comunidad internacional a que intervenga antes de que sea demasiado tarde", agregó el hijo del doctor Hussam Abu Safiya, Elias, en declaraciones facilitadas a AI.

Abu Safiya fue detenido por las fuerzas israelíes tras un intenso asedio de meses en diciembre de 2024 y se hizo famosa su imagen caminando entre los escombros, ataviado con una bata blanca, hacia el tanque israelí en el que fue arrestado. EFE

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