Al Sharaa destaca rol "muy constructivo" de Francia en transición y reconstrucción siria

(Corrige el apellido del presidente sirio, Al Sharaa)

París/Damasco, (EFE).- El presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, destacó este lunes el papel "muy constructivo" desempeñado por Francia desde la caída del régimen de Bachar al Asad y expresó su deseo de que París asuma un papel destacado en la reconstrucción del país, coincidiendo con la visita oficial de dos días que el presidente francés, Emmanuel Macron, inició hoy.

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En una entrevista concedida a la cadena francesa BFM TV, previamente grabada con motivo de la visita de Macron, Al Sharaa afirmó que Francia ha sido "amiga del pueblo sirio desde el comienzo de la revolución" y destacó el respaldo del presidente francés durante todo el proceso de transición.

"Francia ayudó a Siria a conseguir el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el país a causa de las exacciones del antiguo régimen y desempeñó un papel muy constructivo", aseguró el presidente de transición sirio, en declaraciones en su idioma traducidas por el medio al francés.

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Al Sharaa recordó que uno de sus primeros viajes al extranjero tras asumir la presidencia de transición fue precisamente a París, donde, dijo, recibió "una excelente acogida" por parte de Macron, lo que calificó como "un primer paso en la buena dirección".

Señaló que su país afronta ahora una etapa de reconstrucción tras 14 años de guerra civil y consideró que Francia, por su experiencia tecnológica e industrial, puede convertirse en uno de sus principales socios.

Al Sharaa mencionó en concreto las necesidades de reconstrucción de las instituciones públicas, las infraestructuras, el turismo, la agricultura, la industria y el sistema financiero, y confirmó que Siria está ultimando un contrato para la adquisición de ocho aviones Airbus.

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Asimismo, invitó a las grandes empresas francesas a participar en la reconstrucción del país y defendió que existen "intereses comunes" entre ambos Estados tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad.

Al Sharaa sostuvo, además, que las nuevas autoridades sirias han logrado reducir de forma significativa los flujos migratorios hacia Europa, que atribuyó a las políticas del antiguo régimen, y aseguró que más de un millón y medio de refugiados sirios han regresado ya al país desde los Estados vecinos.

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También afirmó que su Gobierno ha comenzado a desmantelar las redes de narcotráfico que, según dijo, habían convertido a Siria en un importante centro de producción de drogas durante el mandato de Bachar al Asad.

"Compartimos objetivos comunes en materia de seguridad con Francia", afirmó, antes de avanzar que la visita de Macron servirá para concretar nuevos acuerdos bilaterales fruto del acercamiento iniciado hace un año.

Macron llegó este lunes a Damasco en la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea a Siria desde la caída del régimen de Al Asad, derrocado en diciembre de 2024 por la ofensiva liderada por Al Sharaa.

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"Vengo a expresar el compromiso de Francia con el pueblo sirio. Por una Siria soberana, unida en su pluralidad y en paz con sus vecinos. Juntos, abramos una nueva página de estabilidad y de paz", escribió Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales coincidiendo con el inicio de su visita sorpresa.

Según el Elíseo, el viaje busca reafirmar el apoyo de Francia a la transición política siria, impulsar una cooperación reforzada en materia económica y de seguridad y respaldar la reconstrucción de una Siria "soberana, estable y en paz con sus vecinos".

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La visita se desarrolla cuatro días después del atentado perpetrado en un café de Damasco que causó diez muertos y 21 heridos, y en un contexto de creciente respaldo internacional a las nuevas autoridades sirias frente a la amenaza terrorista y al proceso de estabilización del país. EFE