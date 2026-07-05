Un incendio obliga a prohibir la presencia de público en el tramo final de la tercera etapa

París, 5 jul (EFE).- La tercera etapa del Tour de este lunes se celebrará "sin público y sin caravana" desde su entrada en territorio francés y hasta la llegada a la meta de Les Angles, por el incendio que se declaró y que sigue avanzando a unos 60 kilómetros de allí, confirmó a EFE una portavoz de la Prefectura de los Pirineos Orientales.

La portavoz señaló que la condición que se ha fijado para que se pueda mantener la prueba, que saldrá de la ciudad barcelonesa de Granollers, en el contexto de la urgencia por la gestión del fuego de Trévillach, es que no detraiga más que los medios imprescindibles.

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En una conferencia de prensa, el prefecto de este departamento fronterizo con España, Pierre Regnault de la Mothe, señaló que se trata de "limitar a lo estricto necesario la movilización de los servicios del Estado".