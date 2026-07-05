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Pérez Llorca se desplaza a Soneja para seguir de primera mano la evolución del fuego

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El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se está desplazando a última hora de la tarde de este domingo al Puesto de Mando Avanzado en Soneja (Castellón) para seguir de primera mano la evolución del incendio que afecta a la zona y que ha obligado a desalojar la localidad de Azuébar.

En un mensaje en su cuenta de X, Pérez Llorca ha asegurado estar "muy pendiente" de la evolución del incendio forestal --el primero de estas dimensiones de este verano-- y ha pedido "mucha precaución, porque en los próximos días las condiciones meteorológicas serán especialmente complicadas y el riesgo de incendios seguirá siendo muy elevado". "Sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", ha solicitado.

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En las tareas de extinción están participando la Unidad Militar de Emergencias, diez unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forrestales de la Generalitat Valenciana, 13 medios aéreos de la Generalitat, Consorcio de Bomberos de Valencia y Alicante y Ministerio de Transición Ecológica, cuatro dotaciones del Consorcio de Castellón, dos dotaciones de bomberos voluntarios; dos brigadas forestales de la Diputación de Valencia; dos patrullas de la Policía de la Generalitat y se habían preparado en preventivo cuatro ambulancias, una unidad ambulancias, una unidad de la Guardia Civil y a la Cruz Roja, según el 112 CV.

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