El Africa Corps anuncia las muertes de altos cargos tuaregs y yihadistas en los combates del sábado en Malí

El Africa Corps, el antiguo grupo de mercenarios ruso Wagner que asiste a la junta militar de Malí en la lucha contra grupos armados tuaregs y yihadistas, ha anunciado este domingo la muerte de dos destacados lugartenientes de ambas organizaciones durante los intensos combates ocurridos el pasado sábado en el centro-este del país.

En la madrugada de ayer, el movimiento separatista tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) anunció el comienzo de una gran ofensiva en las ciudades de Gao y Sevaré, y en las comunidades de Aguelhok y Anefif y Kenioroba, con la colaboración de la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, en una repetición del ataque masivo lanzado en abril por ambos grupos y que puso en jaque durante días a la junta militar.

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Tanto el Ejército maliense como el Africa Corps han asegurado esta pasada noche que los ataques fueron repelidos con éxito, y los mercenarios rusos han comenzado a informar de las bajas entre las filas enemigas.

En las últimas horas, según el grupo ruso, han muerto el lugarteniente yihadista Abdelrraman Zaza, "emir" de Tinessako y 'mano derecha" del líder de JNIM, Iyad Ag Ghaly. Zaza habría muerto durante los ataques combinados contra las posiciones del Ejército maliense en Anefif, una zona estratégica porque enlaza con la ciudad de Kidal, en manos de los tuareg y sus aliados.

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En Anefif también ha muerto el presunto jefe de Estado Mayor y lugarteniente primero del FLA, Mbareck Ag Akli, también asesor principal del líder de la organización, Alghabass Ag Intalla, precisamente uno de los líderes del ataque contra Kidal.

LA UNIÓN AFRICANA CONDENA LOS NUEVOS ATAQUES

En el capítulo de reacciones, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf, ha condenado sin paliativos los "ataques terroristas" del sábado y declarado su pésame a las víctimas.

Yusuf "expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y manifiesta su profunda solidaridad con todos los afectados por estos ataques y reitera la plena solidaridad de la Unión Africana con el Gobierno y el pueblo de la República de Malí en estos momentos difíciles".

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"Estos ataques constituyen un claro recordatorio de que el terrorismo y el extremismo violento siguen representando una grave amenaza para Malí, el Sahel y el continente africano en su conjunto", añade la Comisión de la Unión Africana sobre una región enormemente conflictiva: Malí, Níger y Burkina Faso forman una alianza de juntas militares que se han aproximado a Rusia para combatir la intensa actividad de grupos yihadistas en medio de difíciles condiciones humanitarias

Por ello, la UA subraya "la necesidad de intensificar los esfuerzos colectivos para promover la paz, la seguridad y la estabilidad, respetando plenamente el derecho internacional humanitario y con una atención constante a la protección de la población civil".