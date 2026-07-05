Rayan Cherki: "Francia también sabe ir a la guerra"

Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El extremo francés Rayan Cherki dijo este sábado, tras el partido contra Paraguay, que Francia ha demostrado a los rivales que también sabe "ir a la guerra" si ese es el partido que le plantean.

"Su primera cualidad (la de Paraguay) es ir a guerra. Hoy hemos demostrado a todo el mundo que la selección francesa no es solo fútbol, también sabe ir a la guerra", aseguró Cherki en declaraciones en la zona mixta una vez terminado el partido.

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"El entrenador nos recuerda desde hace días que la principal cualidad de Paraguay es hacer la guerra, intentar sacar a los jugadores rivales del partido. Así que estábamos realmente preparados para eso", insistió.

El jugador del Manchester City aseguró que los 'Bleus' sabían que ante Paraguay no iban a ser capaces de desplegar sus cualidades técnicas y tácticas debido a la estrategia de Paraguay, pero se mostró crítico con el árbitro por no poner freno al rival.

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"Del arbitraje no tengo nada que decir... Lo habéis visto vosotros mismos. ¿Cuántas faltas? ¿30, 40? Cero tarjetas amarillas. Bueno, no pasa nada, estamos en cuartos de final", añadió Cherki.