Domingo, 5 de julio de 2026 (02.00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas - Venezuela se centra en las infraestructuras dañadas por el doble terremoto que ha causado ya casi 3.000 muertos y más de 16.500 heridos, mientras se diluyen las posibilidades de encontrar supervivientes y crece el malestar de los damnificados.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA

Teherán- Irán continúa por segundo día con los actos funerarios del asesinado líder supremo Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán, donde se espera que acudan millones de personas a rendir homenaje al religioso más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

OPEP+ REUNIÓN

Viena - Siete 'petroestados' clave de la alianza OPEP+ evalúan si aprueban un nuevo y moderado aumento de su oferta petrolera en agosto, similar a los pactados para abril, mayo, junio y julio, en medio de la perspectiva de una normalización del tráfico de buques por el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

(Texto)

ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Shcherbovets (Ucrania) - Los planes de Ucrania para construir decenas de aerogeneradores en algunas de las crestas más altas del oeste del país como parte de los esfuerzos por descentralizar la generación de electricidad ante los ataques rusos contra la infraestructura energética han despertado preocupación entre ecologistas y residentes locales debido al posible daño irreparable que podrían sufrir los ecosistemas únicos de los Montes Cárpatos. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

AGENDA INFORMATIVA

América

15:00 GMT.- Bogotá.- VENEZUELA TERREMOTO.- Rescatistas colombianos regresan al país luego de su trabajo en las labores de búsqueda en Venezuela tras los terremotos de la semana pasada, en la que encontraron con vida a un niño de 11 años. (Texto) (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ARQUEOLOGÍA.- Vasijas, estatuillas, ropajes funerarios, esculturas y momias prehispánicas son parte de una exposición arqueológica que refleja el origen milenario de costumbres arraigadas en Bolivia, como la ch'alla o el ritual andino de agradecimiento a la Madre Tierra, con la que fue reabierto uno de los museos más antiguos del país andino. Por Gina Baldivieso (Texto) (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

Europa

Lisboa.- FORO BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su foro anual en la localidad portuguesa de Sintra, con el tema 'Configurar el futuro de Europa: innovación, crecimiento y estabilidad'. (Texto)

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- La alianza petrolera OPEP+ celebra una teleconferencia para decidir si aumenta su producción de crudo a partir de agosto. (Texto)

París.- CICLISMO TOUR.- Tour de Francia, del 4 al 26 de julio. (Texto) (Foto)

Helsinki.- FINLANDIA CHINA.- La ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, recibe a su homólogo chino Wang Yi, de gira por los países nórdicos. Los dos abordarán entre otros temas las relaciones UE-China, la guerra en Ucrania, la seguridad de la UE y la situación en Oriente Medio. (Texto)

PUBLICIDAD

Berlín.- ALEMANIA ULTRADERECHA.- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) celebra en la ciudad de Erfurt, en el centro del país, su 17º congreso federal, en el que quieren ser reelegidos sus dos líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, y para el que las fuerzas de seguridad esperan varios miles de manifestantes que protestarán contra el partido y su ideología. (Texto)

Oriente Medio

Teherán - IRÁN GUERRA -Irán continúa por segundo día con los actos funerarios del asesinado líder supremo Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán, donde se espera que acudan millones de personas a rendir homenaje al religioso más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero. (Texto) (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

Asia

Nuevo Taipéi.-FOXCONN VENTAS - La tecnológica taiwanesa Hon Hai, conocida globalmente como Foxconn, difunde sus datos de facturación del primer semestre, en un contexto marcado por el aumento de ingresos por servidores de inteligencia artificial (IA). (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245