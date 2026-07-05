Paloma San Basilio destaca el legado de Rocío Jurado y la recuerda como una artista "única e inimitable"

Paloma San Basilio ha reaparecido públicamente con unas declaraciones en las que ha reflexionado tanto sobre la libertad individual como sobre el legado artístico de Rocío Jurado, una de las grandes voces de la música española. La artista ha querido responder a las críticas sobre la forma de vestir de algunos intérpretes y, al mismo tiempo, recordar con cariño a la conocida como "La más grande".

La cantante ha sido contundente al hablar sobre las opiniones y juicios hacia los demás, defendiendo el respeto y la diversidad. "Yo normalmente no opino sobre los demás. Creo que hay que respetarse, que cada uno tiene derecho a ser como quiere ser", ha comenzado explicando.

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En esa línea, ha añadido una reflexión más amplia sobre la tendencia a juzgar a los demás. "Juzgar es algo que hace la gente que no tiene su vida completa. Yo creo que hay que aceptar al otro como es, aunque no te guste, aunque sea distinto. Estamos para ser distintos, para amar de distinta manera. Eso es lo que hace grande a la humanidad. Lo demás es sectarismo, intolerancia y miedo", ha afirmado.

La artista ha insistido en que el respeto es fundamental en cualquier ámbito, subrayando que la diversidad forma parte esencial de la sociedad y criticando actitudes intolerantes.

Por otro lado, la artista también ha querido pronunciarse sobre la figura de Rocío Jurado, a quien ha definido como irrepetible dentro del panorama musical español. "Rocío Jurado es ininterpretarable, porque era maravillosa y única", ha señalado, aunque ha reconocido que existen intérpretes con talento capaces de acercarse a su legado.

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San Basilio ha confesado además que no ha visto la serie inspirada en la vida de la cantante, aunque ha querido mostrar su respeto hacia quienes participan en el proyecto. "Seguramente la que lo está haciendo lo hace divinamente, pero ella era única", ha apuntado.

Finalmente, la intérprete ha dedicado unas emotivas palabras a su recuerdo personal de Rocío Jurado, con quien compartió momentos de amistad y admiración. "He compartido mucho con ella. Era un ser maravilloso, generoso, cariñoso y con mucho talento. Muy respetuosa con los demás", ha concluido, visiblemente emocionada al recordar a la artista.

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