AMP. El mexicano Del Toro se impone en Montjuic y muestra la fortaleza del UAE en el Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates-XRG, se impuso este domingo en la segunda etapa del Tour de Francia, con salida en Tarragona y final en Barcelona sobre 168,5 kilómetros, por delante de su compañero y favorito al triunfo final, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantiene el maillot amarillo.

La segunda jornada de la 'Grande Boucle' por Cataluña estuvo muy animada en su circuito final, donde había tres ascensiones a Montjuic, un escenario donde el UAE mostró su poderío y ambición para hacer una buena selección final. Sin embargo, el premio no fue para Pogacar, generoso para dejarle el triunfo a Del Toro.

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Fue una primera pequeña toma de contacto entre los principales aspirantes después de la dura contrarreloj por equipos con la que se abrió el sábado el Tour. Vingegaard, siempre bien colocado cerca del tetracampeón de la carrera, aguantó, al igual que el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora hansgrohe), el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek).

Fue una jornada donde el intento de sorprender al pelotón vino por parte de Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Frank Van den Broek (Picnic PostNL) y Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), que se lanzaron a la aventura en los primeros kilómetros, pero que siempre estuvieron bien controlados y no tuvieron una ventaja excesivamente grande en un día con el Coll de Begues, de segunda categoría, en el recorrido para complicar las cosas.

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De ahí, salieron Engelhardt y Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) en cabeza, pero ya con menos de un minuto, insuficiente para poder entrar ni siquiera en el circuito final en Barcelona ya que fueron absorbidos kilómetros antes por el pelotón que se preparó para el tramo final que auguraba batalla.

Ahí, el UAE tomó el mando en la primera de las ascensiones al Alto del Castillo de Montjuic y fue reduciendo los componentes del grupo hasta irlo dejando en los poco más de 20 que llegaron al kilómetro final. Pogacar dejó hacer a su equipo y decidió esta vez no probar las fuerzas del resto.

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En los metros finales, tras varios intentos fallidos del danés Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) y el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), fue el joven Del Toro el que aceleró a falta de unos 700 metros. El arranque del mexicano fue respaldado por su jefe de filas, que protegió bien su victoria ante la posible amenaza de un Evenepoel sin fuerza al final y que terminó tercero, con Vingegaard cuarto, y Ayuso, duodécimo y cediendo tres segundos.

Este lunes se disputará la tercera y última etapa por las carreteras catalanas, con salida en la localidad barcelonesa de Granollers y llegada en Les Angles, un puerto de tercera categoría que coronará una jornada con otros tres puertos que podrían animarla.

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