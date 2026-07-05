Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei

Millones de iraníes han presentado ya sus respetos a los restos mortales del ayatolá Alí Jamenei en Teherán, según estimaciones de medios oficiales del país al comienzo este domingo del segundo día de exequias en la Gran Mosalla de la capital iraní, mientras las autoridades ultiman los preparativos de la multitudinaria procesión del lunes en las calles de la ciudad, y a la que podrían acudir hasta 20 millones de personas.

Los restos mortales de Jamenei y su familia, muertos el 28 de febrero por un bombardeo de aviones israelíes sobre Teherán, en el comienzo de la guerra de Irán, llevan reposando desde el sábado en la Gran Mosalla, completamente abarrotada desde primera hora de la mañana de ayer, en el comienzo de un largo funeral de estado.

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Tras la procesión en Teherán, los restos mortales de Jamenei serán trasladados a la ciudad santa de Qom, de ahí a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak, y finalmente regresarán a suelo iraní, donde recibirán última sepultura el jueves en el santuario del imán Reza en Mashhad, también ciudad natal de Jamenei.

Medios oficiales iraníes han informado de al menos siete millones de desplazamientos en metro hasta la Gran Mosalla de Teherán desde el comienzo de los actos funerarios.

El veteranísimo clérigo Jafar Sobhani ha presidido, a sus 97 años de edad, las oraciones funerarias de este domingo, que han contado con la presencia de autoridades tan destacadas como el que fuera secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán y ahora miembro del Consejo de Discernimiento, el antiguo negociador nuclear Said Yalili.

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La experiencia de Sobhani palidece un poco sin embargo al lado de los dos clérigos que dirigirán los eventos funerarios en Qom y Masshad. El primero estará presidido por el ayatolá Makarem Shirazi, de 99 años. La ceremonia final estará supervisada por el gran ayatolá Noori Hamedani, de 101 años de edad.