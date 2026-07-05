La OPEP+ aumentará su oferta de crudo en 188.000 barriles diarios a partir de agosto

Viena, 5 jul (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo elevar su producción petrolera desde agosto, por quinto mes consecutivo, en 188.000 barriles diarios.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado en un comunicado la secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

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"En su compromiso colectivo por apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023", se explica en la nota.

El documento hace así referencia al plan de este grupo de productores clave de la alianza, iniciado hace más de un año, para revertir, de forma gradual y con incrementos mensuales moderados, un recorte de 1,6 millones de barriles diarios (mbd) aplicado a su bombeo conjunto en 2023 de forma voluntaria para apuntalar los precios del crudo.

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Tal y como esperaban los mercados, el aumento pactado hoy es idéntico al de los meses anteriores.

Tras una pausa entre enero y marzo, los incrementos mensuales de producción se reanudaron en abril a pesar de las fuertes perturbaciones por la guerra desatada el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz, que obstaculizaron la salida de los flujos petroleros del golfo Pérsico.

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En medio del conflicto, los incrementos pactados quedaron ampliamente anulados por la drástica e involuntaria caída de la producción de varios miembros de la OPEP —principalmente Irak, Irán, Arabia Saudí y Kuwait—, que llegó a rozar los 10 mbd en abril, según las estimaciones de la organización.

Sin embargo, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente mientras continúan las negociaciones de un acuerdo de paz integral, los buques han comenzado a transitar nuevamente por Ormuz, aunque la situación dista de normalizarse plenamente.

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Con todo, se espera que, por primera vez desde el inicio de la guerra, los cinco incrementos pactados este año —cada uno de 188.000 barriles diarios— comiencen a aplicarse de manera efectiva.

Esto ha generado preocupación entre los inversores por el riesgo de que se produzca un exceso de suministro en los próximos meses tras los cortes involuntarios de la producción y las exportaciones.

Los aumentos llegarían a un mercado donde, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la oferta petrolera puede superar a la demanda en unos 3,8 mbd este año.

Los precios del "oro negro", que se habían disparado por encima de los 100 dólares, ya han regresado a los niveles previos al conflicto.

El barril de Brent terminó la semana a 72,12 dólares, un 42 % por debajo del pico de 126 dólares que alcanzó el pasado 30 de abril; mientras que el petróleo de referencia de la OPEP cayó desde los 146,05 dólares del 19 de marzo hasta los 69,33 dólares el pasado jueves, según los últimos datos oficiales.

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La presión a la baja sobre las cotizaciones podría acentuarse tras la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de producir al máximo de su capacidad (unos 5 mbd) después de haber abandonado la OPEP el pasado 1 de mayo, quedando así libre de limitar su bombeo al no estar sujeto a las cuotas de la organización.

También Irak, que con entre 3 y 3,4 mbd es el segundo productor de la OPEP, por detrás de Arabia Saudí, desea reabrir los grifos y ha solicitado formalmente que se le permita ampliar su cuota de producción, según anunció el pasado día 25 su Ministerio de Petróleo en un comunicado.

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El grupo de 'los Siete' continuará "vigilando de cerca las condiciones del mercado" y volverá a reunirse telemáticamente el próximo 2 de agosto, concluye la declaración final, que no hace referencia a las actuales y limitadas condiciones físicas de tránsito que determinarán en qué medida podrán llegar a su destino los barriles adicionales.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada actualmente por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras —entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán—, lo que dio origen a la alianza OPEP+.