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Hombres armados atacan un carguero al suroeste de la costa yemení de Hodeida

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Un grupo de hombres armados ha lanzado un asalto contra un carguero que navegaba por las aguas del suroeste de la costa yemení de Hodeida, según ha informado este domingo el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El carguero ha sido asaltado concretamente en aguas a 30 millas náuticas al suroeste de la ciudad portuaria yemení y sus tripulantes han tenido tiempo de lanzar una señal de alerta.

Las autoridades pertinentes han comenzado a investigar el incidente, según ha informado la UKMTO, de momento sin dar más detalles.

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