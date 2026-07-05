El sudafricano Michael Hollick gana a lo grande su primer título en el circuito europeo

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El sudafricano Michael Hollick conquistó este domingo, a los 39 años, su primer título del DP World Tour, el circuito europeo, al ganar el BMW International Open disputado en Múnich (Alemania) tras remontar a su compatriota Hennie du Plessis con un ‘eagle’ en el último hoyo.

Hollick, 348 en la clasificación mundial y quien se lleva de premio extra un billete para jugar el Abierto Británico en dos semanas, partió como líder en la última jornada empatado con el austríaco Bernd Wiesberger, con dos golpes de ventaja sobre Du Plessis, quien tomó la delantera después de una sólida actuación.

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Cuando parecía que Du Plessis, de 29 años y 190 en el 'ranking', era el que iba a estrenar su palmarés en el DP World Tour, desperdició tres golpes de ventaja a falta sólo de dos hoyos.

Hollick encaró el último -par cinco- sabedor de que con un ‘birdie’ forzaba el desempate, pero arriesgó y logró el título con un ‘eagle’ para firmar su mayor éxito en su carrera deportiva, en la que sólo había conseguido cuatro victorias en circuitos menores.

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El vencedor hizo un total de -18, uno menos que su compatriota, mientras que tercero fue Wiesberger (-14), por delante del mexicano Carlos Ortiz y del francés Oihan Guillamoundeguy, ambos con -12. En séptima posición se clasificó el chileno Joaquín Niemann, con -10.

Es la séptima victoria de un golfista sudafricano en el DP World Tour en lo que va de temporada tras las dos de Jayden Schaper, otras dos de Casey Jarvis, y las de Yurav Premlall y Richard Sterne. EFE