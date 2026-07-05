Agencias

El Papa asegura que recuerda "siempre" en sus oraciones a los afectados por los terremotos de Venezuela

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El Papa ha asegurado que recuerda "siempre" en sus oraciones a las víctimas de los terremotos y a todo el pueblo venezolano, sobre el que ha pedido que "el Señor lo sostenga en este momento tan difícil", como ha expresado durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro este domingo.

Además, León XIV ha recordado que el pasado jueves se beatificó al sacerdote vietnamita Francesco Saverio Truong Buu, "asesinado en 1946 por odio a la fe" en el Santuario de Tac Say y ha pedido que "su intercesión y oración sostengan a los servidores del Evangelio que, incluso hoy, se encuentran en situaciones de persecución", ha afirmado ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

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Durante la oración mariana, el Pontífice ha tomado como hilo conductor el Evangelio del día, en el que Jesús invita a los "cansados y abrumados por cargas" a acudir a Él. "Acudir a Jesús significa corresponder a su amor y compartir su vida hasta la cruz", ha señalado.

"En la esclavitud, Cristo es liberación. Bajo el azote de la guerra, Cristo es esperanza. En la hora del pecado, Cristo es perdón", ha añadido León XIV durante el Ángelus.

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