El mayor partido de Paraguay festeja cumpleaños de su líder y expresidente Horacio Cartes

Asunción, 5 jul (EFE).- La Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, la mayor formación política de Paraguay, festejó este domingo el 70 cumpleaños de su líder y expresidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado el mentor del mandatario Santiago Peña.

"Es el mejor regalo que recibí en mi vida, pasaron 70 años para que yo pudiera sentir algo tan hermoso como lo que me regalaron hoy ustedes", dijo Cartes ante cientos de simpatizantes que se concentraron en la Colorada Róga (Casa Colorada, en guaraní) para celebrar el cumpleaños del dirigente.

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Durante su discurso, el expresidente también llamó a la unidad del partido e instó a los paraguayos a "pintar de rojo" el país en las elecciones locales del venidero 4 de octubre, cuando se renovarán los cargos de los 263 intendentes (alcaldes) y las Juntas Municipales.

Además, saludó el desempeño de la selección paraguaya de fútbol que la víspera quedó eliminada de la Copa del Mundo tras caer 0-1 ante la favorita Francia en los octavos de final.

"Ayer aprendí que se puede morir parado", dijo al respecto.

Horacio Cartes, uno de los empresarios más grandes de Paraguay, ha moderado sus apariciones públicas tras sufrir convulsiones a finales de febrero pasado, presuntamente vinculadas a un bloqueo cardíaco o arritmia por la que estuvo en terapia intensiva, informaron en su momento sus médicos.

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El expresidente retomó sus actividades a mediados de abril, cuando se presentó en la sede del Partido Colorado, que preside desde diciembre de 2022.

Mientras que a mediados de este mayo se presentó en público para asistir a los actos por los 215 años de la independencia del país.

Entonces, al igual que hoy, afirmó que algunas personas lo quieren "muerto", pero que aún le queda mucha vida por delante. EFE

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