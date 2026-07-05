Un avión de Delta Air Lines es impactado por un fuego artificial al aterrizar en Chicago

Washington, 5 jul (EFE).- Un avión de la compañía Delta Air Lines fue impactado por un fuego artificial durante las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, mientras realizaba maniobras de aterrizaje en un aeropuerto de Chicago, sin que se informara de heridos ni daños severos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) informó que sobre las 20.30 hora local del sábado (1.30 GMT del domingo), el piloto del vuelo 1076 de Delta procedente de Atlanta informó de que un proyectil de fuegos artificiales golpeó la aeronave justo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Midway.

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Grabaciones de audio de control de tráfico aéreo indican que la tripulación sintió un fuerte estruendo, en lo que esperaban se tratara simplemente de un cohete de fuegos artificiales que había estallado debajo del avión.

Delta confirmó que el Airbus A319 aterrizó sin problemas y rodó hasta la puerta de embarque, de acuerdo con la cadena CBS.

La policía de Chicago informó poco después que el fuego artificial causó daños menores en la pintura de la aeronave, que este domingo fue inspeccionada para verificar que no hubiera sufrido daños adicionales, agregó la aerolínea.

La misma noche, el puente de Brooklyn se incendió brevemente durante el espectáculo de fuegos artificiales de la tienda Macy's en Nueva York. El Departamento de Policía de la ciudad informó que no hubo heridos.

El lanzamiento de dispositivos pirotécnicos forma parte de las tradiciones infaltables del Día de la Independencia en Estados Unidos, uno de los festivos más importantes del país.

Este año, cuando se conmemora el 250 aniversario de la nación, Washington se iluminó con un histórico espectáculo de fuegos artificiales que contó con unos 850.000 proyectiles, en el mayor show de este tipo en la historia de la capital y con el que la Administración del presidente Donald Trump busca romper un récord mundial. EFE

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