El día 25 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 5 jul (EFE).-

1 - Francia también sufre

Hasta el pitido final del árbitro, Francia no se quedó tranquila. No fue un partido fácil ni se sintió cómoda en ningún momento de su duelo de octavos de final contra Paraguay, a la que ganó por medio de un penalti sobre Desiré Doué y transformado por Kylian Mbappé, entre la intensidad de Paraguay. "Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", expuso Mbappé sobre el juego tenso por el que se desarrolló todo el encuentro.

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2 - La decisión pendiente de Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, no reveló su futuro, si seguirá o no al frente del equipo. Primero debe hablar con su familia. Prometió a su esposa y sus dos hijas la retirada. “Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030”, expuso el técnico argentino, que remarcó que quiso “intentar una revolución" en este Mundial y que reclamó que ”la plata que se pueda ganar acá se revierta en obras y en el fútbol formativo" para la evolución del balompié paraguayo.

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3 - La ambición de Ounahi y Marruecos

Marruecos ya está en los cuartos de final del Mundial 2026. Ya fue semifinalista en 2022 y ahora quiere más. Su victoria por 0-3 contra Canadá fue una demostración de la pegada que necesitan los grandes equipos que aspiran a las cotas más altas en el torneo de los torneos. Azzedine Ounahi marcó dos de los tres goles de la selección marroquí, que sube ahora el desafío ahora contra Francia. Un auténtico partidazo el próximo 9 de julio, en el que, previsiblemente, no estará Ismael Saibari, lesionado ante Egipto.

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4 - Haaland desafía a Brasil

El segundo día de los octavos de final del Mundial 2026 expone a Brasil, enfrentada con Noruega y Erling Haaland. Una prueba de fuego para el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti y liderado por los goles de Vinicius Junior. En dieciseisavos, remontó y superó a Japón a última hora. Raphinha no está aún al cien por cien, pero estará en el banquillo tras su lesión. “No existe un plan anti-Haaland”, remarcó el técnico italiano en la víspera del choque.

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5 - México y un reto de 40 años

Desde 1985, México no ha ganado a Inglaterra. Cada uno de sus cuatro duelos siguientes se resolvió con triunfo británico, con sólo un gol a favor y doce en contra. No se miden en un Mundial desde 1966, tambien con victoria inglesa. Es el reto del equipo de Javier Aguirre, de nuevo ante su público. Esperan los cuartos de final, a los que no llega desde 1986, la última vez que jugó ante su afición. “Si no creyera que le podemos ganar a los ingleses, lo diría, pero creo que va a ser un partido igualado y el que cometa menos errores, saldrá adelante", aseguró Aguirre. EFE

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