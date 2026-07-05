Trabajo contrata un servicio de apoyo psicológico para la Inspección tras dispararse la violencia un 57%

El organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha adjudicado un contrato por 37.585 euros para implantar un servicio especializado de apoyo emocional y psicológico destinado a todo el personal de la Inspección tras dispararse los actos violentos contra la plantilla.

Según el contrato adjudicado y el texto de la licitación, a los que ha tenido acceso Europa Press, la empresa seleccionada para ejecutar el denominado 'Programa de Acompañamiento Emocional del Empleado (PAE)' ha sido la pyme catalana Emocional Technologies 22.

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Durante el proceso de licitación se recibieron un total de cinco ofertas económicas para la prestación de este servicio. La resolución definitiva viene firmada por la directora del organismo, Cristina Fernández, en respuesta a la memoria técnica previa del contrato que justificaba la necesidad urgente de gestionar los riesgos psicosociales derivados tanto de las funciones inspectoras como de las tareas administrativas y de atención al público.

En virtud de este contrato, la empresa adjudicataria desplegará un abanico de servicios específicos de asistencia psicológica profesional, accesible y estrictamente confidencial, estructurado en torno a varios bloques.

Así, el contrato incluye atención y orientación psicológica especializada para el personal de la Inspección, dirigida a tratar y orientar problemas relacionados con la salud mental, incluyendo de forma concreta los trastornos de ansiedad, las alteraciones del estado de ánimo y las dificultades adaptativas del personal.

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Además, contempla la activación de medidas de apoyo emocional inmediato y contención psicológica rápida tras situaciones de conflicto, agresiones o episodios de violencia externa sufridos en el ejercicio de las funciones del personal con el fin de minimizar los daños psicológicos derivados.

El contrato incorpora además mecanismos de seguimiento y acompañamiento psicológico continuado para los profesionales afectados una vez superados los incidentes críticos o escenarios de alta tensión emocional, así como el desarrollo de actividades de formación, información y psicoeducación orientadas a la promoción activa del bienestar emocional, el fortalecimiento psicológico, la prevención de riesgos psicosociales y la mejora de las competencias en gestión emocional y del estrés.

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SE DISPARA LA VIOLENCIA EXTERNA CONTRA EL PERSONAL INSPECTOR

Entre las principales motivaciones de este organismo estatal para la implantación de este programa destaca el notable incremento de la conflictividad laboral sufrida por sus funcionarios en el desempeño de sus labores.

A lo largo del año 2024, la Inspección registró un total de 33 incidentes de violencia externa, lo que supuso un repunte del 57% respecto al año anterior.

Asimismo, la evaluación de riesgos psicosociales aprobada por la institución en junio de 2024 calificó formalmente el riesgo de violencia externa para el colectivo de funcionarios con labores inspectoras como un riesgo "no controlado", determinando un nivel de riesgo y una severidad media.

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Esta coyuntura, se explica en el texto de la licitación, ha obligado al organismo a planificar medidas correctoras para garantizar la protección y la salvaguarda del personal afectado en su entorno laboral.

REQUISITOS TÉCNICOS

El contrato, que tenía un presupuesto base de licitación inicial de hasta 42.000 euros, se ha resuelto finalmente por un importe de casi 37.600 euros.

Los pliegos del procedimiento abierto simplificado obligaban a cumplir estrictos criterios automáticos orientados a mejorar la asistencia psicológica del personal de la Inspección.

Entre estos requisitos técnicos figuraba una valoración adicional por disponer de un chat de apoyo psicológico interactivo durante los sábados (tanto en horario de mañana como de tarde) y por la reducción de los plazos para la asignación de videoconsultas de psicología.

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El procedimiento primaba con la máxima puntuación técnica a las ofertas que garantizaran una cita en un plazo inferior o igual a 24 horas, además de ponderar la experiencia del psicólogo adscrito al servicio.

La memoria técnica de este programa asegura que este servicio de acompañamiento psicológico cumple de manera estricta la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la obligación general de protección de la salud mental y la adaptación del trabajo a la persona.

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Igualmente, la medida se alinea con el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE) y el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público.

Además, este servicio dota a la Inspección de las herramientas necesarias para cumplir con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Este instrumento internacional, en vigor en España desde mayo de 2023, exige a los empleadores asegurar mecanismos prácticos de protección, apoyo y reparación psicológica en el entorno laboral ante situaciones de conflicto.

El contrato adjudicado tendrá una duración inicial de 12 meses a partir de la fecha de su formalización. No obstante, el pliego de condiciones contempla la posibilidad de prorrogar la prestación del servicio por un periodo adicional de hasta 12 meses más, condicionado al mutuo acuerdo de las partes y a las necesidades del organismo estatal.

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Esta potencial extensión del contrato es la que situaba el valor estimado máximo inicial del expediente en 84.000 euros durante la fase de licitación.