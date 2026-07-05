La Guardia Civil interviene más de 680 productos sin declarar en el Aeropuerto de Pamplona

La Guardia Civil de Navarra, a través de los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Pamplona-Noáin, ha intervenido en diferentes actuaciones un total de 686 productos transportados por viajeros procedentes de Colombia, Ecuador y Senegal que no habían sido declarados conforme a la normativa vigente sobre el régimen de viajeros.

Las actuaciones fueron desarrolladas por el Equipo ICARO y personal del Destacamento Fiscal y de Fronteras durante las inspecciones realizadas en la sala de llegadas del aeropuerto, donde los agentes detectaron diversas mercancías sujetas a declaración aduanera que pretendían introducirse en territorio nacional sin cumplir los requisitos establecidos.

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En una de las intervenciones los agentes inspeccionaron el equipaje de una pasajera procedente de Pereira (Colombia), localizando 440 dosis de medicamentos. Todos los medicamentos fueron intervenidos y depositados en la Aduana de Imárcoain para su correspondiente despacho, detallan desde la Guardia Civil.

En una segunda actuación fue detectado el transporte de 74 unidades de complejos vitamínicos en el equipaje de una pasajera procedente de Guayaquil (Ecuador). Asimismo, durante otra inspección realizada a un vuelo procedente de Dakar (Senegal), los agentes intervinieron 168 artículos compuestos por chanclas, bolsas de bisutería con pendientes, pulseras, collares y broches, además de bolsos y cinturones, todos ellos transportados sin la correspondiente declaración aduanera.

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Como consecuencia de estas actuaciones, los agentes identificaron a las personas responsables de las mercancías y confeccionaron las correspondientes actas para propuesta de sanción. Todos los efectos intervenidos fueron depositados en la Aduana de Imárcoain para su correspondiente despacho.