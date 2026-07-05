Delcy Rodríguez dice que está "superando" una infección viral: "Voy a estar super bien"

Caracas, 5 jul (EFE).- La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este sábado más detalles sobre la afección de salud que padece, asegurando que sufrió un "proceso infeccioso viral" que ya está superando y aclara que va a estar "súper bien".

"Recientemente producto de un proceso infeccioso viral (...) producto de las lluvias quedé con un proceso inflamatorio pero nada me ha apartado de mi trabajo ni me va a apartar", aclaró hoy Rodríguez en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Además añadió: "Voy a estar súper bien, ya estamos superando esta dolencia física".

La presidenta encargada confesó el jueves en una rueda de prensa en Caracas que tenía "un dolor interno muy profundo y la voz quebrada" debido a "una afección de salud".

Rodríguez no dio más detalles del alcance de su enfermedad, que visiblemente le afecta a la voz.

Rodríguez anunció que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El balance dado por la presidenta esta noche elevó el número de fallecidos a 2.954 muertos y más de 13.000 heridos. EFE

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