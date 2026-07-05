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Apartados del servicio un millar de policías por diversos delitos en Sri Lanka

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El ministro de Seguridad Pública, Ananda Wijepala, ha informado de que más de un millar de agentes de la Policía han sido apartados del servicio por su presunta implicación en delitos de distinta índole.

Algunos de los agentes han sido apartados por casos relacionados con el tráfico de droga y por tener relación con bandas del crimen organizado, informa el portal de noticias ceilandés News First. Otros han sido apartados por negligencias o sobornos.

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El ministro ha anunciado la puesta en marcha de investigaciones para esclarecer las denuncias presentadas contra los agentes de la Policía.

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