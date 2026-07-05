Lamine frente a Nuno, el duelo total: arranque frente a potencia

Dallas, 5 jul (EFE).- Lamine Yamal y Nuno Mendes protagonizarán, el lunes en el AT&T de Arlington, uno de los grandes duelos del Mundial, el enfrentamiento entre la estrella española contra el probablemente mejor lateral izquierdo del mundo; arranque frente a potencia.

Lamine culminó en Estados Unidos el proceso de recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo al lanzar un penalti contra el Celta, en abril pasado. Su entrada en el equipo ha sigo gradual: jugó 20 minutos contra Cabo Verde, 45 frente a Arabia Saudí, 76 ante Uruguay y 85 contra Austria.

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Convertido en el jugador europeo que con menos edad (18 años y 354 días) ha ganado diez partidos en grandes competiciones de selecciones (Eurocopa y Mundial), da la impresión de que llega al momento decisivo totalmente recuperado.

Nuno, titular indiscutible, ha jugado ya 342 minutos, todos menos 18 del partido ante el Congo, en la primera jornada. Su influencia en el juego de Portugal es innegable, tanto en defensa como en ataque.

Ha marcado un gol de dos remates intentados (los dos a la portería), completó 203 de los 229 pases que intentó (88'6%), forzó 5 saques de esquina y recibió 11 faltas, es el jugador que más faltas provocó en Portugal, cuatro más que Bruno Fernandes y seis más que Vitinha.

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Lamine también es el jugador español al que más han castigado (9 faltas), ha marcado un gol en 9 disparos y ha intentado 21 regates, de los que 13 salió victorioso y, lo más importante, cinco de estos fueron en el último partido contra Austria. El juego español, con su presencia, se inclina hacia la derecha.

Lamine Yamal y Nuno Mendes se han enfrentado en cuatro ocasiones, entre partidos de clubes (Barcelona y París Saint Germain), y selecciones con balance favorable al portugués que se ha impuesto en tres de ellas, incluida la final de la Liga de Naciones, en la que marcó un gol.

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Lamine quiere la revancha. ¿Cuáles son sus armas?

Aunque sean palabras mayores, probablemente no se ha visto un jugador que domine con tal maestría el frenazo y arranque desde que el brasileño Garrincha se exhibiese en Chile 1962.

¿Cómo lo consigue?

De acuerdo a una proyección teórica hecha por la IA, basada en modelos de rendimiento biomecánico, el delantero español tiene un tiempo de reacción de 0,17 segundos, casi al nivel de un piloto de Fórmula Uno o de un velocista en atletismo, a lo que añade una potencia de arranque de 0,82 segundos. Necesita menos de un segundo para pasar de estar parado a 20 km/hora en los primeros tres metros. Su recuperación queda avalada por esas 44 aceleraciones, cortas pero de intensidad, que ha hecho de promedio. Ese freno y arrancada es lo que le permite desbordar.

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Nuno Mendes, en cambio, se vale de la potencia. Su distancia promedio en esprint es de 18'2 metros y solo en la fase de grupos hizo 29 esprints puros. Ha recorrido en total unos 40 kilómetros en los cuatro partidos disputados hasta ahora.

Ambos reconocen la calidad de su rival. Lamine, en una entrevista difundida en el canal de Youtube de la Federación, afirmaba: "Nuno Mendes es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Me gusta jugar contra él porque es un auténtico duelo uno contra uno".

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Y al contestar sobre cuál es el defensa más difícil de superar al que se ha enfrentado, decía: "Nuno Mendes". "Los dos sabemos que es un duelo uno contra uno. Esos son los partidos que más disfruto".

Nuno Mendes respondió este sábado: " Es un jugador con mucha calidad, que puede marcar la diferencia en el partido. Ahora nos vamos a enfrentar uno contra uno y, como es obvio, sí, es un buen duelo".

El ganador de este duelo, el lunes en el AT&T tendrá muchas posibilidades de impulsar a su selección a los cuartos de final.

Óscar González