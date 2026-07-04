Sismos de magnitud 4,9 y 3,6 remecen la región de Arequipa, en el sur de Perú

Lima, 4 jul (EFE).- Dos sismos, uno de magnitud 4,9 y otro de 3,6, se sintieron este sábado en Perú, en la región sureña de Arequipa con menos de 30 minutos de diferencia sin que hasta el momento se reporten daños materiales o humanos.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 4,9, ocurrió a las 15.24 hora local (20.24 hora GMT) a 36 kilómetros al oeste del distrito arequipeño de Ocoña, en la provincia de Camaná, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El epicentro su ubicó en el mar, a 35 kilómetros de profundidad y fue percibido como leve por la población.

El segundo sismo, de magnitud 3,6, ocurrió 26 minutos después, a las 15:50 hora local (20:50 GMT), a 49 kilómetros al suroeste del mismo distrito de Ocoña y su epicentro también fue en el mar, esta vez a 40 kilómetros de profundidad.

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Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.EFE

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