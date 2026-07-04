Mbappé y un gol que vale por 3: clasificación, líder goleador y a uno del histórico Messi

Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con 19 ahora sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos con 20.

Con 11 años de diferencia, Messi, quien cumplió 39 el 24 de junio, y Mbappé, que celebrará 28 el 20 de diciembre, comparten con 7 dianas la cima de la clasificación de goleadores del torneo.

En la historia de todas las copas del mundo, el diez de la Albiceleste domina la clasificación con 20 goles y el diez de Les Bleus le sigue con 19.

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- Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 7: Kylian Mpbappé (Francia) y Lionel Messi (Argentina)

Con 5: Earling Haaland (Noruega) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

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- Clasificación de los goleadores históricos:

Con 20: Lionel Messi (Argentina)

Con 19: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 15: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra). EFE

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