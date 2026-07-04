Marta López pronostica el regreso de Alejandra Rubio a televisión: "Lo lleva en las venas"

El mundo del corazón sigue muy pendiente de los próximos pasos de Alejandra Rubio, que actualmente se encuentra centrada en su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia y alejada, por el momento, del foco mediático. Una etapa en la que su posible regreso a la pequeña pantalla sigue generando comentarios entre sus compañeros de profesión.
En este contexto, Marta López ha sido preguntada por la hija de Terelu Campos durante el 29 aniversario del Bingo Las Vegas, donde la colaboradora ha compartido su visión sobre el futuro televisivo de Alejandra. Con total convicción, ha asegurado que su vuelta a la televisión está prácticamente asegurada. "Alejandra acabará volviendo a la televisión porque lo lleva en las venas", ha afirmado.
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Eso sí, Marta ha matizado que no cree que ese regreso se produzca de forma inmediata tras su reciente maternidad: "Supongo que nada más dar a luz, no creo, pero volverá pronto, segurísimo", ha explicado. Además, también ha dejado caer que, en su opinión, su regreso podría no darse en determinados entornos televisivos, señalando que "yo creo que cerca de donde esté Laura Matamoros no volverá".
Unas declaraciones que vuelven a poner el foco sobre el futuro profesional de Alejandra, que atraviesa un momento de estabilidad personal centrada en su familia, aunque sin cerrar la puerta a un posible regreso a la televisión más adelante.