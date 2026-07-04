Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Al menos dos civiles palestinos han fallecido y un número aún por determinar han resultado heridos, algunos de ellos en estado crítico, este sábado por la noche en ataques con drones perpetrados por las fuerzas israelíes en zonas del norte y centro de Gaza, tras los al menos diez ataques israelíes registrados a lo largo de la jornada en el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un palestino ha muerto después de que un dron israelí atacara a un grupo de personas cerca del cruce de Asqula, en el este de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas a la agencia palestina de noticias Wafa.

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Otro civil ha perecido en un ataque separado, en el que varias personas más han resultado heridas de diversa consideración, después de que otro dron israelí impactara en una zona cercana a la rotonda de Abu Sharkh, al oeste del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según las mismas fuentes.

Previamente, a lo largo de este mismo sábado, se han registrado al menos una decena de ataques de las fuerzas militares israelíes entre ataques de aviación, bombardeos de artillería y demoliciones de estructuras en el enclave palestino. En este contexto, una persona ha fallecido en un ataque de un avión de combate israelí sobre el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.

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Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025 han muerto 1.066 personas y 3.444 han resultado heridas. Desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023 son 73.090 los muertos y 173.553 los heridos.

Mientras, en Cisjordania, el Centro de Información Palestino Muta ha informado este sábado de que durante el mes de junio se constataron 6.856 ataques de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, lo que derivó en la muerte de 7 personas y otras 184 heridas. Además, se han recogido 1.140 incursiones, 676 detenciones y 1.621 controles de carretera con restricciones, además del cierre de 249 vías.

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El informe menciona 106 acciones de colonización y 596 ataques de los colonos judíos en Cisjordania. Además ha habido 64 palizas, 95 confiscaciones de propiedades palestinas, 308 tiroteos, 41 ataques a lugares religiosos, 15 ataques contra periodistas y personal sanitario, seis ataques contra la educación, diez desplazamientos forzosos y represión de dos manifestaciones.

El último balance oficial eleva a 1.179 los muertos y más de 12.532 los heridos en ataques militares y de colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, por lo que son ya 74.269 los fallecidos en ambos territorios palestinos desde el comienzo de la escalda.

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Además hay más de 24.000 detenciones, de las que 9.299 corresponden a casos de personas que continúan retenidas en las cárceles israelíes. De éstos, 3.244 están detenidos sin cargos. Israel ha confirmado la muerte de 90 presos palestinos en sus cárceles en este plazo.