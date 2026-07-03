Un terremoto de magnitud 6,4 sacude la prefectura japonesa de Okinawa

Tokio, 3 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este viernes la prefectura japonesa de Okinawa, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió de ligeras fluctuaciones en el nivel del mar, si bien no emitió alerta por tsunami.

El seísmo tuvo lugar a las 13:05 hora local (4:05 GMT) y la profundidad del hipocentro fue muy superficial. El epicentro se ubicó frente a la costa noroeste de la isla de Miyako, según la JMA.

La agencia indicó que no existe riesgo de tsunami a causa del terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la isla de Kumejima, donde se registró un nivel tres de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

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Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.