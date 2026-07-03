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Ascienden a 30 los muertos por los ataques lanzados el jueves por Rusia contra Kiev

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El balance de muertos a causa de la oleada de ataques lanzados el jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 30, según han confirmado este viernes los servicios de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

"Otros tres cuerpos recuperados. El número de muertos aumenta a 30 personas", ha dicho el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un breve mensaje en redes sociales, publicado tras las labores realizadas durante la madrugada en varias áreas de la capital ucraniana.

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La Fuerza Aérea ucraniana acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Por su parte, Rusia confirmó haber lanzado "un ataque masivo" Kiev, en lo que describió como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días.

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