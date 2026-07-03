Ucrania dice haber destruido o dañado siete cazas rusos en un aeródromo de Crimea

Kiev, 3 jul (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este viernes de un nuevo ataque contra al aeródromo de Saki de la pensínsula de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, en el que habrían sido destruidos o al menos dañados hasta siete aviones rusos de combate Su-30SM, Su-30 y Su-24.

Según un comunicado del SBU, este servicio de espionaje ucraniano alcanzó con drones de ataque siete hangares del aeródromo militar de Saki, que ya había sido golpeado en otro ataque ucraniano esta misma semana.

Además, el SBU también atacó durante las primeras horas de este viernes el aeródromo militar de Gvardiski, también en Crimea, donde habría sido alcanzado, según el servicio de espionaje ucraniano, un almacén de drones Shahed.

Ucrania lleva a cabo desde hace semanas una campaña de ataques contra objetivos militares, puentes y otras infraestructuras logísticas y energéticas de la península y de los territorios del sur de la Ucrania continental ocupados por Rusia con el objetivo de aislar a las tropas del Kremlin situadas en estas zonas.

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Los ataques ucranianos a Crimea y a vías de comunicación de la península ocupada con Rusia y la Ucrania continental bajo control ruso han provocado escasez de combustible y apagones generalizados en ese territorio del mar Negro. EFE