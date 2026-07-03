República Dominicana y México acuerdan fortalecer investigación en hidrocarburos y energía

Santo Domingo, 2 jul (EFE).- República Dominicana y México firmaron un acuerdo dirigido a fortalecer la capacidad de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el sector energético y de hidrocarburos, informaron este jueves fuentes oficiales.

El convenio, rubricado en Santo Domingo por el Ministerio de Energía y Minas dominicano y el Instituto Mexicano del Petróleo, abre la puerta al desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, transferencia de conocimiento, formación de capital humano especializado y cooperación académica.

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El Ministerio de Energía y Minas aseguró en un comunicado que la firma se produce "en un momento en que el país procura robustecer sus capacidades técnicas y científicas en áreas estratégicas vinculadas a la energía".

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González; la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, y el director de Comercialización Tecnológica, Sergio Edgard Sánchez Morrill.

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La alianza tendrá una vigencia de tres años y contempla la ejecución de iniciativas de docencia, investigación, divulgación científica, transferencia tecnológica, así como la organización de seminarios, talleres, conferencias, foros y otras actividades especializadas en áreas de interés común.

Las autoridades subrayaron la importancia de formar talento humano especializado y de fortalecer la cooperación técnica como una vía para modernizar el sector energético, elevar su capacidad de innovación y generar impactos positivos en el desarrollo económico y social de ambos países.

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El acuerdo también incluye acciones para promover una cultura de uso racional de los recursos energéticos, además de establecer mecanismos para resguardar la confidencialidad de la información intercambiada y regular el manejo de la propiedad intelectual derivada de los proyectos que se desarrollen de forma conjunta.

A nivel mundial, México ocupa el décimo tercer lugar en el volumen de exportaciones de petróleo, mientras que en América solo es superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil.

República Dominicana depende en su totalidad de la importación del crudo y sus derivados, pero en los últimos años ha fortalecido su producción de energía eléctrica. EFE