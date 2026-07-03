Netanyahu y Trump acuerdan un próximo encuentro en EEUU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes que ha acordado reunirse próximamente en Estados Unidos con el presidente de este país, Donald Trump, a quien ha felicitado en vísperas de los 250 años de la Declaración de Independencia.

"El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse en Estados Unidos en un futuro próximo", ha señalado en un comunicado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí tras una conversación telefónica entre los dos líderes.

Durante la llamada, el dirigente israelí ha destacado que "Estados Unidos es un garante de la libertad mundial y que Israel valora enormemente el estrecho vínculo que une a ambas naciones".

Los dos aliados han tenido importantes diferencias en los últimos meses a raíz de los continuos ataques de Israel sobre Líbano, amenazando con descarrilar el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El inquilino de la Casa Blanca llegó a increpar y llamar "puto loco" a Netanyahu en una llamada a principios de junio, pese a que los dos líderes han restado importancia a este intercambios como este. "Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", afirmó el presidente estadounidense.