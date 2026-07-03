Agencias

Keiko Fujimori asume proclamación como presidenta electa con "responsabilidad y humildad"

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Lima, 3 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este viernes que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad.

"Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí", indicó Fujimori en sus redes sociales minutos después de que la máxima autoridad electoral proclamara los resultados de las elecciones del 7 de junio.

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La política derechista agregó que empieza una nueva etapa que asume "con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber". EFE

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