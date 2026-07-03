La UVA ofrece ayuda a la comunidad universitaria venezolana y activa mecanismos de cooperación internacional

La Rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, ha anunciado, a través de un comunicado, que la institución universitaria ha activado mecanismos de cooperación internacional y un servicio de atención psicológica para la comunidad universitaria con vínculos con Venezuel tras los terremotos que han afectado al país.

"Con profunda preocupación y aún consternada por las noticias que recibimos desde Venezuela, quiero dirigirme a los miembros de nuestra comunidad con nacionalidad o vínculos estrechos con Venezuela para haceros llegar, en nombre de toda la Universidad de Valladolid, nuestro más sentido pesar por la tragedia que ha causado el terremoto del pasado día 27 de junio", ha asegurado Garcés.

PUBLICIDAD

Asimismo, la rectora, ante "la angustia e incertidumbre" por los hechos ocurridos tanto en quienes los sufren directamente como en quienes "sienten en la distancia la preocupación por los suyos", ha a manifestado la "cercanía, solidaridad y apoyo" en estos momentos tan difíciles.

Pilar Garcés ha asegurad que se han activado diversas iniciativas para responder de la mejor manera posible además de que se está trabajando en mecanismos de cooperación internacional, apoyo académico, colaboración con diferentes instituciones y ONG.

Asimismo, recuerda que la UVA dispone de un servicio de apoyo psicológico y acompañamiento para los miembros de la comunidad universitaria que pudieran necesitarlo.

Por ello, la rectora ha invitado a la comunidad universitaria, "y muy especialmente a quienes son venezolanos o tienen allí a familiares y amigos", a hacer llegar sus propuestas, necesidades o sugerencias a través de la dirección oficina.cooperacion@uva.es.

"Queremos por último reafirmar nuestro compromiso con los valores de cooperación, responsabilidad social y apoyo mutuo que nos definen como institución pública", ha concluido la rectora.