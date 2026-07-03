El presidente surcoreano confirma su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara

Las autoridades de Corea del Sur han confirmado este viernes que el presidente, Lee Jae Myung, participará en la cumbre de la OTAN que se celebra en la capital de Turquía, Ankara, los próximos 7 y 8 de julio y que contará con un foro específico de países socios del Indo-Pacífico.

Según ha informado su asesor de seguridad nacional, Wi Sung Rak, el mandatario asiático viajará a Turquía para tomar parte de las conversaciones de la cumbre, en un paso con el que la diplomacia coreana busca elevar sus contactos internacionales tras estar presente en la pasada cumbre del G7 el mes pasado.

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Igualmente la cumbre se presenta como una oportunidad para elevar la cooperación en materia de defensa con los aliados de la OTAN, considerado el mayor mercado de defensa, ya que representa el 55% del gasto mundial en defensa, en un momento en el que Seúl está expandiendo su sector.

Lee participará de una reunión con representantes de los países del Indo-Pacífico, un foro de la OTAN con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda que sirve de plataforma de cooperación entre los aliados y el Indo-Pacífico.

Asimismo, realizará un discurso ante el foro de la Industria de Defensa de la OTAN, un evento paralelo a la cita en Ankara que reúne a actores relevantes del sector. "Mediante esta participación, sentaremos las bases para entrar en el mayor mercado de defensa de la OTAN del mundo y establecer una sólida cadena de suministro de defensa", ha señalado Wi.

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Seúl pondrá de relieve la "adquisición rápida" de sus equipos y sus planes industriales para convertirse en una de las "cuatro principales potencias mundiales de exportación de defensa".