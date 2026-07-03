Crónica del Suiza - Argelia, 2-0

La selección de Suiza venció (2-0) a la de Argelia este jueves para avanzar a octavos de final en el Mundial 2026 que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, una actuación liderada por el potente Johan Manzambi aunque los goles, uno en cada parte, fueron de Breel Embolo y Dan Ndoye.

Los de Murat Yakin tuvieron un cruce plácido en el BC Place Stadium de Vancouver (Canadá) para citarse con Colombia o Ghana. Argelia decepcionó al sueño africano en la Copa del Mundo, floja en defensa y sin proyección ofensiva, castigada por una Suiza que superó por primera vez una eliminatoria del torneo desde 1938.

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Manzambi, líder del equipo helvético a sus 20 años, no tardó en cabalgar en el uno contra uno sin freno, como a los 10 minutos ganó la línea de fondo para regalar el 1-0 a Embolo. Argelia se derrumbó pese a que había empezado bien, buscando la espalda rival y también con presión arriba, hasta una ocasión muy clara de Riyad Mahrez.

Los de Yakin metieron el miedo en el cuerpo a los zorros del desierto con un Manzambi que generó más ocasiones para los suyos, encontrando espacios ante una descolocada defensa rival. Antes del descanso pareció reaccionar el conjunto de Vladimir Petkovic, o al menos salir de la cueva, pero el paso por los vestuarios no les sentó nada bien, con el 2-0 al minuto de la reanudación.

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Los inocentes despejes de la defensa argelina tras una acción suiza por banda derecha terminaron en el segundo en Vancouver, de Ndoye. Petkovic tardó en mover banquillo, pero Argelia acarició meterse en el partido con una muy clara de Mahrez en el minuto 50. Suiza pudo sentenciar, la tuvo Rubén Vargas y también, muy claras, Fabian Rieder, pero no lo lamentaron los suyos.

De hecho Yakin dio descanso a Manzambi desde el minuto 70 y los cambios de Argelia solo sirvieron para dejar unas cuantas patadas de despedida, superados por el escenario y sin alterar el cómodo camino de Suiza a octavos, por sexta vez en sus últimos siete Mundiales en esta ronda, aunque pendiente al final de más problemas en banda derecha con la posible lesión de Denis Zakaria.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUIZA, 2 - ARGELIA, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SUIZA: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Zakaria (Widmer, min.87), Freuler, Manzambi (Okafor, min.71), Xhaka; Embolo (Amdouni, min.83), Ndoye (Aebischer, min.87) y Vargas (Rieder, min.71).

ARGELIA: Zidane; Mandi, Ait-Nouri, Belghali (Boulbina, min.82), Bensebaini; Zerrouki (Gouiri, min.58), Aouar (Hadjam, min.58), Chaibi, Bentaleb (Boudaoui, min.71), Maza; Mahrez (Hadj Moussa, min.71).

--GOLES:

1 - 0, min.10, Embolo.

2 - 0, min.46, Ndoye.

--ÁRBITRO: Falcón Pérez (ARG). Amonestó a Chaibi (min.36) y Boudaoui (min.72) en Argelia.

--ESTADIO: BC Place Stadium, Vancouver (Canadá).