EEUU afirma que está en contacto con Yakarta tras muerte de un piloto en ataque en Papúa

Yakarta, 3 jul (EFE).- Estados Unidos aseguró este viernes que está "en contacto" con las autoridades de Indonesia después de que un piloto estadounidense muriera la víspera en un ataque a la avioneta en la que viajaba por parte de un grupo rebelde en la conflictiva región de Papúa (este).

"Estamos en contacto con las autoridades y la familia, y seguimos de cerca los acontecimientos", afirmó a medios de comunicación un portavoz de la Embajada de EE.UU. en Yakarta, que añadió que "está al tanto de que las autoridades indonesias están investigando" lo ocurrido.

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El jueves, un grupo rebelde de la Papúa indonesia perpetró un ataque contra la avioneta en la que viajaba un piloto estadounidense, descrito como un "mensaje" a los Gobiernos de EE. UU., Indonesia y Países Bajos, así como a Naciones Unidas, por "no abordar las causas profundas" del conflicto en la región.

El Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB) reivindicó la autoría del ataque en un comunicado difundido la víspera y acompañado de imágenes del asalto, ocurrido en la remota región de Yahukimo, en la provincia de Alta Papúa.

Sebby Sambom, portavoz del TPNPB, aseguró que la avioneta atacada había transportado anteriormente a soldados indonesios y trasladado suministros "para llevar a cabo operaciones militares que han causado la muerte de muchos civiles".

El grupo rebelde alertó que está "preparado para derribar todas las aeronaves que sigan prestando apoyo" a las fuerzas armadas indonesias e instó a la ONU a plantear "de inmediato" negociaciones entre el Ejército de Indonesia y el TPNPB.

La Papúa indonesia, situada en el extremo oriental del país y dividida en seis provincias, es escenario de un conflicto armado de baja intensidad entre el Estado indonesio y diversos movimientos separatistas -que se refieren a ella como "Papúa Occidental"- desde 1969, cuando la región quedó bajo el control de Yakarta.

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Esta conflictiva región indonesia comparte la isla de Nueva Guinea con el Estado de Papúa Nueva Guinea.

En 2023, otro comando del TPNPB secuestró durante 18 meses al piloto neozelandés Phillip Mehrtens, tras aterrizar una pequeña avioneta comercial en la remota zona montañosa de Nduga (Alta Papúa), exigiendo a Indonesia y la comunidad internacional que reconocieran la independencia de la región.

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Mehrtens fue liberado en septiembre de 2024, un mes después de que otro grupo separatista matara a otro piloto neozelandés que había aterrizado en helicóptero en Papúa Central. EFE

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