La economía salvadoreña crece 4,79 % en primer trimestre de 2026, según el Banco Central

San Salvador, 2 jul (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció a una tasa del 4,79 % en el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este jueves por EFE.

Según las cifras oficiales, la construcción registró en los primeros tres meses de 2026 un crecimiento del 13,45 %, seguido de la explotación de minas y canteras con 11,12 %, y transporte y almacenamiento con 7,64 %.

Entre las actividades que menor impulso registraron se encuentra la agricultura con un -0,75 %, la enseñanza con -0,26 % y el suministro de agua con 0,63 %.

La entidad financiera ha señalado que "el crecimiento económico del primer trimestre de 2026 supera por más del doble a la tasa de crecimiento promedio de los primeros trimestres de los últimos 17 años (2,2%)".

Las cifras oficiales apuntan a que el PIB de El Salvador, en términos monetarios, alcanzó los 9.261,8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 604,7 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

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Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentado recientemente, indica que el 70,7 % de la población mira como el principal problema del país la situación de la economía.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 3,2 % y 3 % en 2027, por detrás del 3,9 % registrado en 2025.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 un segundo mandato consecutivo, pese a que en ese momento lo prohibía la Constitución, y prometió "sanar" la economía tras curar al país del "cáncer" de la violencia, generada principalmente por los grupos de pandillas.

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"Ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía", dijo Bukele en ese momento. EFE