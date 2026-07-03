Trump sostiene que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que EEUU necesita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este jueves que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que Washington necesita, al tiempo que ha señalado que las conversaciones con Teherán continúan en la actualidad.

"Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos", ha señalado Trump en una entrevista con la cadena CNBC en la cual ha agregado que ambos países siguen "negociando" en el presente, tras el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio en aras de lograr avances en los diálogos.

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Aseverando que el conflicto con Irán "no es una guerra per se" sino que se trata de "desarmar nuclearmente" a la República Islámica porque, según ha insistido en línea con sus habituales intervenciones, "no se puede permitir que tengan un arma nuclear", el magnate republicano se ha jactado de haber "desmantelado" al Ejército iraní resaltando que, actualmente, "no tienen Armada, ni fuerza aérea, ni radares".

Del mismo modo, tras anotar que "todos" los líderes del país asiático "están muertos", y puntualizar que él no busca "un cambio de régimen" sino que "no puedan tener armas nucleares", el inquilino de la Casa Blanca ha indicado que Washington se lleva "bien" con la cúpula de poder actual de la República Islámica, alegando creer que "son mucho más racionales".

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Finalmente, interrogado sobre la posibilidad de un "bloqueo total" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, el jefe del Ejecutivo norteamericano ha señalado que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes --levantado tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 18 de junio-- "no era un bloqueo" sino "un muro de acero" por cuenta del cual "ni un solo barco logró llegar a Irán".

"Tienen una inflación del 300%, no ganan dinero. Así que vamos a quedarnos con parte de ese dinero y se lo vamos a comprar a ellos. Necesitan comida, maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que sean exclusivamente nuestros agricultores estadounidenses quienes se lo proporcionen. Suponiendo que lleguemos a la posición a la que deberíamos llegar. Creo que lo conseguiremos", ha deseado el mandatario tras afirmar que Irán ha "perdido su fuerza y bravuconería".

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Con relación al referido acuerdo preliminar, en la última semana Teherán ha reivindicado la necesidad de que se cumplan los compromisos en él establecidos, mientras que la Administración Trump ha insistido en encuentros entre Teherán y Washington en Doha, capital de Qatar.

En todo caso, la situación en Líbano es en este momento la pieza más débil del acuerdo, después de que Israel haya reiterado que no se retirará del sur del país ni cesará sus operaciones militares contra el partido-milicia chií Hezbolá. Todo ello, mientras Irán insiste en que el acuerdo sellado con Washington también afecta a Líbano y consagra el respeto a su soberanía e integridad territorial.

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