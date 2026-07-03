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Ascienden a diez los monjes muertos por un atropello múltiple a manos de un niño de 11 años en Tailandia

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La cifra de monjes muertos por el atropello múltiple registrado el jueves a manos de un niño de 11 años que conducía una camioneta en la localidad de Mukdahan, situada en el este del país y cerca de la frontera con Laos, ha ascendido a diez después de que dos de los heridos, la mayoría de ellos monjes budistas, hayan fallecido en el hospital.

Fuentes del hospital de Mukdahan, hasta donde habían sido trasladadas algunas de las víctimas, han confirmado que uno de los monjes ha fallecido durante la noche, según informaciones de la cadena de televisión PBS. Previamente había fallecido otro de los heridos, después de que las autoridades confirmaran ocho muertos en un balance inicial.

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Las autoridades han indicado que se trata de un "trágico incidente" que ha dejado además numerosos heridos. El accidente tuvo lugar en la carretera de Ban Na Si Nuan, en el distrito de Don Tan.

El menor se habría hecho con la camioneta de sus padres, la cual condujo hasta el centro de la ciudad, donde posteriormente perdió el control del vehículo y colisionó con un grupo de monjes que se encontraban en las inmediaciones. En total, había una treintena de monjes en la zona en el momento del siniestro.

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