Francia retira el portaaviones Charles de Gaulle ante la "evolución favorable" de las conversaciones sobre Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes la retirada del portaaviones Charles de Gaulle, desplegado en mayo con vistas a una misión en el estrecho de Ormuz, tras constatar la "evolución favorable" de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras la firma del acuerdo preliminar el mes pasado.

"Teniendo en cuenta esta evolución favorable y la evolución de las necesidades, tras las conversaciones constructivas que he mantenido con el sultán de Omán, he decidido adaptar nuestro dispositivo", ha indicado en sus redes sociales, aludiendo a un encuentro mantenido este lunes en París con Haitham bin Tariq.

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En particular, el jefe del Elíseo ha decidido que "el portaaviones Charles de Gaulle regresa a su puerto base en Toulon", si bien los medios de desminado permanecen desplegados y "listos para intervenir" junto a sus socios.

Entre estos medios figuran "dos cazaminas, acompañados por dos fragatas y un avión de patrulla marítima" que están "preparados para contribuir a la plena reanudación de la navegación y a garantizar la seguridad del tráfico en el estrecho de Ormuz", ha indicado el mandatario galo.

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"Francia sigue plenamente movilizada y continuará ajustando sus medios en función de la evolución de la situación y de las necesidades de seguridad en la región", ha agregado, tras celebrar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre las autoridades estadounidenses e iraníes como un "avance importante en favor de la estabilidad regional".

Este mismo lunes, Macron anunció una misión militar conjunta con Omán para el desminado del estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico y que quedó bloqueado por Irán en el marco de la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Teherán.

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