Al menos cuatro muertos y una veintena de heridos por un ataque de Rusia en Sumi

Al menos cuatro personas, entre ellas un menor de 13 años, han muerto y una veintena ha resultado herida a causa de un ataque perpetrado este viernes por las Fuerzas Armadas rusas contra la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania.
El gobernador regional, Oleg Grigorov, ha denunciado en sus redes sociales que el ataque "se ha cobrado la vida de tres adultos y un niño" tras confirmar que uno de ellos, ya en el hospital, ha sucumbido a las "graves" heridas sufridas.
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Asimismo, ha informado de que 20 personas han sido hospitalizadas, la mitad de ellas en estado de gravedad, y que "entre los afectados, según datos preliminares, hay al menos tres menores de edad".
Grigorov ha aprovechado para trasladar su agradecimiento al personal sanitario, los vecinos "que no han permanecido indiferentes" y han ayudado ante lo que ha calificado de "ataque cínico" de Moscú.
Poco antes, también en redes sociales, ha denunciado que el ataque iba dirigido a una zona residencial, de modo que "en el epicentro del impacto se encuentran un edificio de varias plantas, una tienda y una carretera" y "había mucha personas, niños".
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