Últimos dos meses para presentar originales a los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2027

Los escritores interesados en participar en la 49.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular pueden presentar sus obras hasta el 1 de septiembre.

Desde hace casi cinco décadas, los galardones --que están dotados con 35.000 euros cada uno--, premian la literatura infantil y juvenil en español.

Autores como Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Roberto Santiago, Ledicia Costas, Pedro Mañas o Juan Muñoz Martín, entre otros, forman parte de la historia de estos galardones.

El fallo de la presente convocatoria se hará público durante el primer cuatrimestre de 2027 y las obras ganadoras se incorporarán al catálogo de literatura infantil y juvenil de SM.

En la edición de 2026 fueron premiadas 'La memoria de las bicicletas', de Josan Hatero, en la categoría de literatura infantil, y 'La cuarta vida de Blanca Cuerv'o, de Alba Quintas, en la categoría juvenil.